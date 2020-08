Regno Unito: Rita Ora, James Blunt e 700 artisti contro il razzismo

Artisti, manager, produttori, compagnie: tantissime le personalità dell’industria musicale britannica che hanno firmato una lunga lettera aperta per invitare le persone a “restare unite” e a “spazzare via il razzismo”. Tra loro ci sono anche Lewis Capaldi, Little Mix, Nile Rodgers e tanti altri, tutti insieme per combattere le discriminazioni

Artisti, manager, produttori, compagnie: oltre 700 personalità dell’industria musicale britannica hanno scritto una lettera aperta per invitare le persone a “restare unite” e a “spazzare via il razzismo”. Tra loro ci sono James Blunt, Rita Ora, Lewis Capaldi, Little Mix, Nile Rodgers e tanti altri. Tutti insieme per combattere le discriminazioni. Un’iniziativa arrivata a una settimana da quando il rapper inglese Wiley aveva pubblicato su Twitter alcune frasi antisemite.

“Diamo il peggio di noi quando ci attacchiamo l’un l’altro”

approfondimento

#Blacklivesmatter, l’industria dello showbiz contro il razzismo

“Diamo il peggio di noi quando ci attacchiamo l’un l’altro”, hanno scritto i firmatari nel testo collettivo. Una lettera aperta per dire che “l'amore, l'unità e l'amicizia, e non la divisione e l'odio, devono e saranno sempre la nostra causa comune”. Una lettera per combattere il razzismo in ogni sua forma: “Sia che si tratti di razzismo sistemico e disuguaglianza razziale, come è stato messo in evidenza dalle continue brutalità della polizia in America oppure l’antisemitismo di cui spesso si legge online, il risultato è lo stesso: sospetto, odio e divisione”.

Hanno firmato in 700

Tra i firmatari ci sono anche The 1975, MNEK, Clean Bandit, Yungblud, Labrinth, Biffy Clyro, Mabel, Years & Years, Jess Glynne, Jonas Blue, Niall Horan, Naughty Boy, Grace Carter e Joy Crookes. E poi ci sono anche il manager di Ed Sheeran, Stuart Camp, e il manager di Stevie Wonder, Keith Harris. Lo hanno firmato, insieme al presidente di EMI ed etichette come Universal Music UK, Warner Music UK e Sony Music UK. Ma gli organizzatori della lettera hanno detto che chiunque voglia aggiungere il proprio nome alla lettera può farlo nella prossima settimana.