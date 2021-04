Da Top Gun Maverick a Mission Impossible, i film rinviati da Paramount

Tre i film con protagonista Tom Cruise rinviati. Paramount punta sull’uscita cinematografica piuttosto che sulla distribuzione in streaming

Si torna a parlare di modifiche ai calendari d’uscite al cinema per quanto riguarda film particolarmente attesi. Stavolta è Paramount a segnalare le modifiche delle proprie produzioni in uscita tra il 2021 e il 2023.

Il Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) continua ad avere un impatto enorme sui tempi di realizzazione. I dispositivi di sicurezza attivi sui set allungano i tempi e costringono a fare i conti con incastri a dir poco complessi. Nonostante i passi avanti tra vaccinazioni e riaperture di sale cinematografiche, Paramount ha deciso di rinviare alcuni titoli previsti per quest’anno.