Covid, Tom Cruise e lo sfogo, George Clooney gli dà ragione

George Clooney si è espresso in merito alla vicenda riguardante l’audio in cui Tom Cruise riprende parte della crew per il mancato rispetto dei protocolli da seguire per l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

George Clooney ha dichiarato: “Non ha reagito in maniera esagerata perché è un problema. Ho un amico che lavora come assistente alla regia per un’altra produzione televisiva a cui è successa esattamente la stessa cosa, non tanto diversa da quella”.

L’attore , classe 1961 , è stato protagonista di un’intervista al programma radiofonico di Howard Stern , come riportato da ET .

George Clooney ha parlato del comportamento di Tom Cruise: “Sei in una posizione di potere ed è difficile. Hai la responsabilità di tutti gli altri e lui ha assolutamente ragione. Se la produzione viene interrotta, tante persone perdono il lavoro. Le persone devono capire quello ed essere responsabili. Non è nel mio stile, lo sai, ricordarlo a tutti in quel modo”.

In seguito, l’attore ha aggiunto: “Credo che non aiuti necessariamente rivolgersi alle persone in quel modo e fare così, ma ognuno ha i suoi modi. Le persone che erano su quel set potranno raccontarci meglio. Capisco perché l’ha fatto. Non ha assolutamente torto. Non so se me la sarei presa così personalmente, ma non conosco tutte le circostanze così magari lui lo ha fatto dieci o quindici volte prima”.