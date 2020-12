The Midnight Sky, è uscito il trailer finale con George Clooney

Settimo film da regista per George Clooney, in uscita il 23 dicembre 2020 su Netflix

Netflix ha diffuso il trailer finale di “ The Midnight Sky ”, pellicola particolarmente attesa, con George Clooney in qualità di attore protagonista e regista. Un titolo post apocalittico che farà il proprio debutto sulla piattaforma di streaming il prossimo 23 dicembre . Alla base della trama vi è un romanzo, “La distanza tra le stelle”, scritto da Lily Brooks-Dalton.

Si tratta del settimo progetto da regista per Clooney, il cui ultimo lavoro giunto al cinema è stato “Suburbicon”, del 2017. Il percorso dietro la macchia da presa ha avuto inizio con “Confessioni di una mente pericolosa”, proseguendo con titoli come “Le idi di marzo” e “Monuments Men”. Spazio anche alla miniserie televisiva “Catch-22”, trasmessa in Italia da Sky. Per “Good Night, and Good Luck” è stato anche candidato agli Oscar come miglior regista. Statuetta che ha vinto grazie a “Syriana” e “Argo”

The Midnight Sky, trama e cast

La pellicola vede come protagonista Augustine, che ha dedicato la sua intera vita allo studio delle stelle. Non ha mai avuto tempo per una famiglia, così come per un vero amore. Al suo fianco sempre il suo fedele telescopio, pronto a tenergli compagnia in un osservatorio astronomico nell’Artico.

Non ha dunque nessuna casa cui far ritorno quando scatta un allarme. Non c’è nessuno ad attenderlo dall’altra parte e, considerando la sua malattia terminale, non ha davvero intenzione di cimentarsi in un nuovo viaggio. Ha scorte bastevoli per il resto dei suoi giorni, che vuol trascorrere in compagnia delle sue stelle. Le comunicazioni di colpo si interrompono ed ecco di nuovo il silenzio.

Lo spettatore scopre però che la stazione scientifica del Polo Nord è l’unica zona abitabile del pianeta. L’aria è irrespirabile e tutti sono fuggiti verso dei rifugi sotterranei, che ora rappresentano la casa dell’umanità. Prova a mettersi in contatto con una nave spaziale partita per verificare le chance di vita su un satellite di Giove.

A bordo della nave spaziale c’è Sully, che ha sacrificato tutto per diventare un’astronauta. Sta per fare ritorno sulla Terra ma le comunicazioni si interrompono. Qualcuno però risponde al suo SOS. È Augustine. Naufraghi distanti ma uniti dal filo invisibile della loro linea diretta. Augustine vuole proporre agli astronauti di invertire la rotta e riformare l’umanità sul satellite da lui individuato anni prima.

