George Clooney, ieri e oggi: com'è cambiato l'attore di Ocean's Eleven

Attore, regista e produttore: George Clooney è una vera star e un uomo impegnato. Nato a Lexington il 6 maggio 1961, raggiunge la fama nei panni del pediatra Douglas Ross nella serie televisiva E.R. - Medici in prima linea (1994 - 1999). Dopo i primi ruoli al cinema, nel 2001 è la volta del suo più grande successo commerciale: Ocean’s Eleven. Viene nominato all’Oscar per Good Night, and Good Luck e, nel 2006, vince la statuetta come Miglior attore non protagonista per Syriana. Ma com’è cambiato negli anni?