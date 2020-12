La confessione ad un tabloid inglese: "Forse mi ero preso poco cura di me stesso". Dimagrito drasticamente in poco tempo per "The Midnight Sky", il ricovero d'urgenza in un ospedale statunitense

Aveva già detto che il suo ultimo film da regista e protagonista “The Midnight Sky” era stato il più duro mai girato da lui: il più difficile, il più fisicamente estenuante. Ora, in un’intervista rilasciata al tabloid inglese Mirror, spiega il perché: una pancreatite lo ha fatto finire d’urgenza in ospedale a 4 giorni dall’inizio delle riprese. Nel film, in arrivo su Netflix dal 23 dicembre, Clooney interpreta uno scienziato malato di cancro ed unico sopravvissuto su una terra in piena distruzione: per affrontare il ruolo di Augustine Lofthouse Clooney, 59 anni, è dimagrito di 13 chili in poco tempo. Seguito da nutrizionisti e dietologi il regista e attore premio Oscar, ha evidentemente perso peso troppo rapidamente, “senza prendermi troppo cura di me stesso”, come ha recentemente confessato. Ricoverato d’urgenza per dolori allo stomaco ha passato alcuni giorni in un ospedale statunitense, per poi ristabilirsi e iniziare le riprese di un film che lo ha portato anche nell’Artico. Nella pellicola al suo fianco Felicty Jones, Kyle Chandler e David Oyelowo.

Icona del 2020 secondo GQ America, con un film che in molti vedono già in corsa verso gli Oscar, Clooney continua a far parlare di sé in queste settimane anche per le recenti divertite dichiarazioni su quanto i suoi due piccoli figli parlino italiano (conoscendo soprattutto le parolacce) e su come anni fa avesse regalato 1 milione di dollari a testa ad ognuno dei suoi amici più cari. Tra le varie dichiarazioni anche una per Elisabetta Canalis, con la quale rimase in coppia per circa due anni dal 2009: “Mi faceva tanto ridere, ha detto, ne riserbo un bellissimo ricordo”.