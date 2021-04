Coronavirus in Italia e nel mondo: tutte le news del 12 aprile. LIVE

Da oggi quasi tutt'Italia in zona arancione, con solo 4 regioni in rosso. Il governo studia le possibili riaperture. Speranza avverte di "non bruciare le tappe". In classe 6 milioni e mezzo di studenti, 8 su 10: quasi un milione in più della scorsa settimana. Il tasso di positività al 6,2%. Altri 331 decessi ( BOLLETTINO MAPPE ). Quasi 4 milioni gli italiani vaccinati col richiamo. In settimana le prime dosi di Johnson & Johnson. Nuovo confronto tra Unione Europea e AstraZeneca. La Cina ammette: “I nostri vaccini hanno una bassa efficacia, esperti al lavoro per risolvere il problema”. Nel Regno Unito atteso per oggi il traguardo immunità di gregge.