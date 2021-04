Covid, l’Inghilterra riapre negozi e pub: ed è subito festa

LONDRA - Il clima è di vera festa, a dispetto delle temperature proibitive e degli otto giorni di lutto che accompagnano la nazione verso il funerale del principe Filippo , previsto per sabato prossimo. L’Inghilterra non si è fatta scoraggiare dalla neve e si è svegliata prima del solito, nel giorno in cui hanno riaperto tutti gli esercizi non essenziali, le palestre, gli zoo e i parchi a tema, e soprattutto, i ristoranti e pub all’aperto ( QUI LE FOTO ).

Ci spostiamo a Covent Garden: all’ora di pranzo non c’è un tavolino libero. C’è chi mangia, chi sorseggia un cocktail. E poco importa se il termometro alle 12 segna 6 gradi: a scaldare basta l’atmosfera, lo spettacolo degli artisti di strada come ai tempi prima della pandemia. Di distanziamento sociale se ne vede poco. E questo, almeno un po’, deve preoccupare, perché a tutt’oggi nessuno sa per quanto tempo è garantita la copertura dei vaccini o degli anticorpi sviluppati dall’aver contratto la malattia. Non a caso, benché ci siano pochi dubbi sul fatto che sia stata la campagna di vaccinazione a fare la differenza, da Johnson arriva l’avvertenza a continuare a seguire le norme del distanziamento sociale, a pulire ripetutamente le mani e a indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi.





Il Regno unito teme una terza ondata della pandemia in arrivo dall’estero. Per questo i voli verso l’Europa e gli altri continenti restano proibiti se non per motivi di assoluta necessità. Ma non potrà essere così ancora per molto tempo. I britannici scalpitano pensando a un’estate sulle spiagge di Spagna, Grecia e Turchia e il settore del turismo, così come quello del trasporto aereo fanno sempre più pressione per allentare le restrizioni ancora vigenti.





In attesa di capire che cosa accadrà in un non lontano futuro, i londinesi preferiscono berci su. Arriviamo a Carnaby street per l’ora dell’aperitivo. E che sia un pub inglese o uno irlandese, fa poca differenza: nessun posto a sedere, dei tavolini all’aperto, rimane vuoto oltre il tempo di pulirlo, tra un cliente e l’altro. E chi non arriva in tempo, attende quietamente in fila. In perfetto stile british.