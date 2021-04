Roma, oggi la manifestazione IoApro. Controlli ai caselli e in città

"Non è autorizzata", ha fatto sapere la questura, ma gli organizzatori del sit-in di protesta hanno risposto che nonostante il diniego oggi saranno lo stesso in piazza

È attesa per oggi la manifestazione in piazza Montecitorio, a Roma, promossa dal movimento IoApro. "Non è autorizzata", ha fatto sapere la questura, ma gli organizzatori del sit-in di protesta hanno risposto che nonostante il diniego oggi saranno lo stesso in piazza. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO - LA SITUAZIONE A ROMA)

La manifestazione

“Ci raduneremo al Pantheon, alle 14:30, per poi muovere tutti insieme verso piazza Montecitorio", spiega il movimento. Le forze dell'ordine, invece, hanno disposto fin da questa mattina controlli ai caselli autostradali e nelle stazioni ferroviarie della Capitale. Sono controllate anche le fermate di metro, i capolinea di autobus e le aree di parcheggio. Resta massima l'attenzione in tutta la zona di Montecitorio e piazza Colonna. "130 pullman partiranno da tutta Italia, invaderemo Montecitorio”, ha poi scritto il movimento IoApro sui social. "Questi pullman sono confermati. Utilizzate anche auto e treni per spostarvi, nessuno può fermarvi per riconquistare i vostri diritti. Circonderemo il Parlamento in maniera pacifica e li costringeremo ad uscire dal palazzo. 20mila o 50mila dipende da voi. Facciamo la storia insieme".