Roma, tensioni a manifestazione "Io Apro": lancio petardi verso agenti

Al sit-in non autorizzato dalla Questura oltre a ristoratori, titolari di palestre e di attività chiuse per via dell'emergenza Covid, anche esponenti di Casapound. Gli organizzatori hanno scelto piazza San Silvestro come luogo di concentramento per poi sfilare verso Montecitorio. Le strade del centro della capitale sono blindate dalle forze dell'ordine. Identificate oltre 50 persone che si stavano recando al corteo