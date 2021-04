Covid e riaperture, cosa si dice

5/14 ©Ansa

Fedriga ha aggiunto: “Abbiamo iniziato già la scorsa settimana a far lavorare la Commissione per scrivere le linee guida per le riaperture. Come è stato fatto l'anno scorso, vorremmo anche quest'anno proporre al governo soluzioni per garantire la sicurezza dei cittadini e nel contempo la ripresa di alcune attività economiche". Per Fedriga risponde a "buon senso" l'ipotesi di "utilizzare spazi aperti con la bella stagione per far riaprire alcune attività, le lezioni individuali in palestra, l'esperienza cinema e teatri"

Lo speciale coronavirus