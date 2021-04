Il titolare della Salute, in un’intervista a Repubblica, immagina un periodo estivo molto diverso da questi mesi di pandemia. Indica poi due novità in arrivo: richiamo Pfizer e Moderna a 42 giorni, non più 21 e 28. E la possibilità per gli over 60 di presentarsi agli hub per farsi immunizzare con AstraZeneca senza prenotazione con le dosi residue. Ma la priorità restano le persone sopra gli 80 anni e poi quelle tra 70 e 80

Il ministro della Salute Roberto Speranza immagina un'estate molto diversa da questi mesi di pandemia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Ma serve attenzione e gradualità, non c'è un'ora X in cui scompaiono le misure. “Ma sono ottimista - dice in un’intervista a Repubblica - Se riusciremo a vaccinare la maggior parte della popolazione, questa estate ci potremo consentire molte più libertà”. Indica poi due novità in arrivo: richiamo Pfizer e Moderna a 42 giorni, non più 21 e 28. E la possibilità per gli over 60 di presentarsi agli hub per farsi immunizzare con AstraZeneca senza prenotazione con le dosi residue. Ma ora la priorità restano le persone sopra gli 80 anni e poi quelle tra 70 e 80.