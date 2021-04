Covid, da lunedì a scuola 6,5 milioni di studenti: in classe 8 su 10

5/12 ©Ansa

Le regioni più interessate da questo ritorno in presenza dei ragazzi sono: la Lombardia con 1.192.037 alunni (e 209.776 in didattica a distanza), il Lazio con 687.592 (e 133.737 in dad), la Sicilia con 614.891 (e 125.879 in dad), il Veneto con 573.694 (e 106.402 in dad), l'Emilia Romagna con 519.878 (e100.145 in dad) e la Toscana con 419.124 (e 85.492 in dad)