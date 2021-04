Nelle scorse ore Simon Pegg ha pubblicato uno scatto realizzato da Christopher McQuarrie , chiamato a dirigere il settimo e l’ottavo film della serie dopo i successi ottenuti con Mission: Impossible - Rogue Nation e Mission: Impossible - Fallout, in grado di incassare rispettivamente oltre 680.000.000 di dollari e più di 790.000.000 di dollari al botteghino internazionale.

Mission: Impossible 7, la foto su Instagram

Dopo una serie di slittamenti e modifiche ai piani di produzione a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), le riprese di Mission: Impossible 7 hanno ripreso il via, come dimostrato da alcuni scatti pubblicati sui social, tra questi anche quello di Simon Pegg tornato a rivestire i panni di Benji Dunn.

Poco fa l’attore inglese ha condiviso una foto sul profilo Instagram che conta oltre 280.000 follower. Lo scatto vede protagonisti l’attore, Tom Cruise (FOTO) e Rebecca Ferguson presso i Studi Leavesden, situati nel Regno Unito, più precisamente nei dintorni di Londra.

La foto ritrae i tre attori in un momento di pausa tra un ciak e l’altro, come raccontato dallo stesso nella didascalia del post che ha ottenuto oltre 50.000 like.