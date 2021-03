Mission: Impossible 7, Simon Pegg condivide uno scatto dal set

Grande attesa per il nuovo capitolo della saga, lo scatto condiviso su Instagram ha ottenuto più di 30.000 like

Simon Pegg, il post su instagram

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) ha drasticamente rivoluzionato il mondo della settima arte con rinvii e rallentamenti, tra le produzioni coinvolte troviamo anche quella del nuovo capitolo di una delle saghe più celebri del grande schermo, ora però nuove indiscrezioni sul lavoro stanno facendo aumentare sempre di più la curiosità negli spettatori, desiderosi di poter rivedere Tom Cruise (FOTO) nei panni di Ethan Hunt.

Infatti, poche ore fa Simon Pegg, interprete di Benji Dunn, ha pubblicato una foto dal backstage del film in cui appare insieme a Rebecca Ferguson. L’immagine in bianco e nero ha subito entusiasmato il pubblico tanto da contare al momento più di 30.000 like.

Lo scatto, realizzato dal regista statunitense, vede i due attori nel backstage.