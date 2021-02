Non soltanto la celebre saga con protagonista Tom Cruise, svariati i titoli in arrivo in digitale

I tempi previsti per l’approdo online di titoli Paramount come “ Mission: impossible 7 ” si assottigliano. La pandemia legata all’emergenza Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) consente ancora una ripartenza di massa del mondo delle sale cinematografiche. Negli Stati Uniti il settore si sta rialzando lentamente, ma nel resto del mondo le situazioni sono differenti. In Italia, ad esempio, i cinema si ritrovano ancora con le porte sbarrate, il che rende sempre più importante la proiezione online di numerosi titoli.

Paramount ha dunque ragionato su tempistiche differenti per il lancio sulla propria piattaforma streaming, con sguardo rivolto a “Mission: Impossible 7”, “ A Quiet Place II ” e “Paw Patrol: The Movie”. Una finestra di appena 45 giorni tra un sistema di distribuzione e l’altro. La pellicola con protagonista Tom Cruise è attesa nei cinema per il 19 novembre 2021 , mentre il secondo capitolo della saga di John Krasinski si mostrerà al pubblico il 17 settembre 2021 .

approfondimento

Le migliori serie TV da vedere a febbraio

Una decisione che si inserisce in un clima generale che spinge in direzione dello streaming digitale. Warner Bros ha avviato il processo con l’accordo stipulato con HBO. Tutti i film in programma nel 2021 saranno infatti trasmessi in digitale su HBO Max al day one, il che ha scatenato le proteste di svariati registi, come Christopher Nolan.

Universal ha invece stretto un accordo con AMC. Ciò prevede l’approdo in digitale dei propri film in uscita in sala dopo appena 17 giorni di esclusiva teatrale. Ecco gli altri film che verranno trasmessi rapidamente su Paramount+:

Top Gun: Maverick

Dungeons & Dragosn

Snake Eyes

Clifford

Paranormal Activity (nuovo capitolo)

Paramount, gli annunci dell’Investor Day

Svariate le importanti notizie offerte dall’Investor Day di ViacomCBS. Il 4 marzo CBS All Access sarà sostituito da Paramount+ e, in vista di tale lancio, ecco alcuni annunci giunti nella notte tra il 25 e il 26 febbraio: