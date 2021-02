Mission: Impossible 7 e 8 non verranno girati uno dopo l'altro

Cambio di programma per quanto concerne la realizzazione dei capitoli 7 e 8 di “Mission: Impossible”. Inizialmente la produzione aveva previsto una lavorazione continuata, concludendo il settimo episodio della saga con protagonista Tom Cruise, per poi cimentarsi nelle riprese dell’ottavo.

La pandemia ha provocato un ritardo nei lavori sul set del settimo film. L’arrivo sul set è stato posticipato di diversi mesi, il che ha stravolto le carte in tavola per quanto concerne l’incastro dei calendari e la lavorazione del nuovo sequel.

Stando alle informazioni che trapelano al momento, però, Cruise si sarebbe detto disponibile a tornare nei panni di Ethan Hunt subito dopo essersi liberato dagli impegni promozionali. Nel corso del 2021 si potrebbe dunque concludere il lavoro, per una pellicola attesa per il 4 novembre 2022 , circa un anno dopo l’arrivo in sala del settimo film, previsto, ad oggi, per il 19 novembre 2021 .

Stando a quanto riportato da “Deadline”, i prossimi attesissimi capitoli di “Mission: Impossible” saranno girati regolarmente, ovvero a una certa distanza di tempo l’uno dall’altro. Stando a quanto dichiarato dalla fonte, ad aver inciso sarebbe stata soprattutto l’impossibilità di conciliare tale progetto con il fitto calendario di Tom Cruise. L’attore dovrà infatti dare il via al tour promozionale di “ Top Gun: Maverick ”, altra pellicola attesissima dal pubblico. L’uscita del film è prevista per luglio 2021 e le complesse riprese di “Mission: Impossible” si protraggono normalmente per mesi. Un impegno che il protagonista non può prendersi al momento.

Mission: Impossible 7, cosa sappiamo

approfondimento

Non è stata fornita alcuna sinossi ufficiale in merito a “Mission: Impossible 7”. È però possibile avanzare delle ipotesi basandosi sulle dichiarazioni dei protagonisti del progetto. Inizialmente ogni film avrebbe dovuto avere una storia indipendente, così da favorire la visione da parte del pubblico, non costretto a riguardare ogni pellicola per poter apprezzare l’ultima giunta al cinema.

Un concetto rispettato nei primi cinque capitoli, caratterizzati da registi differenti: Brian De Palma, John Woo, J. J. Abrams, Brad Pitt e Christopher McQuarrie. Le carte in tavola sono state però modificate da “Mission: Impossible – Fallout”. La trama è diventata, di colpo, più orizzontale, iniziando a collegare svariati punti. Basti pensare al matrimonio di Ethan Hunt. Una storia rimasta in sospeso dal terzo film. McQuarrie è stato inoltre confermato per il settimo e l’ottavo film della saga, il che porterà il novero delle sue pellicole a quota 4.

Il regista aveva però spiegato di voler proporre qualcosa di nuovo per “Fallout”, qualcosa che non lasciasse trapelare la presenza della stessa mano dietro la macchina da presa. Missione compiuta, considerando come il sesto capitoli si distanzi notevolmente dai precedenti. È facile attendersi, dunque, un nuovo cambio stilistico per questo nuovo progetto, così come per l’ottavo.

Sguardo rivolto al passato per quanto concerne la trama, come dimostrerebbero i ritorni ufficiali di Henry Czerny e Vanessa Kirby. Il primo interpreterà nuovamente Eugene Kittridge, direttore dell’IMF nel primo film della saga. La seconda sarà invece Alanna Mitsopolis, figlia di Max, personaggio chiave del primo film. Ethan potrebbe ritrovarsi a fare i conti con il proprio passato.