Sky Cinema Collection, Brad Pitt vs George Clooney

Da lunedì 24 a lunedì 31 gennaio sono da non perdere 27 titoli delle filmografie delle due star tra cui: "Troy", "Sette anni in Tibet", "Bastardi senza gloria", "Syriana", "Le idi di marzo", "La tempesta perfetta" e "Burn after reading - A prova di spia"

Tra i film interpretati da Pitt, sono da citare: il kolossal mitologico ispirato ai poemi omerici con Pitt nel ruolo del valoroso Achille, TROY; l’avvincente film bellico FURY con Shia LaBeouf; il kolossal ispirato a una storia vera SETTE ANNI IN TIBET; la trasposizione di Neil Jordan del romanzo cult di Anne Rice INTERVISTA COL VAMPIRO con Tom Cruise; e la rilettura della Seconda guerra mondiale secondo Tarantino BASTARDI SENZA GLORIA con Christoph Waltz, premiato a Cannes e con l’Oscar®. Passando a Clooney, sono da non perdere: SYRIANA in cui interpreta un agente della CIA caduto in disgrazia, ruolo che gli ha fatto ottenere sia l’Oscar® sia il Golden Globe; l’avvincente film sui giochi di potere LE IDI DI MARZO, che vede Clooney davanti e dietro la macchina da presa; lo spettacolare LA TEMPESTA PERFETTA con Mark Wahlberg e Diane Lane; il thriller MICHAEL CLAYTON con Tilda Swinton, premiata con l’Oscar®; il thriller di Steven Soderbergh, tratto da un romanzo di Elmore Leonard, OUT OF SIGHT con Jennifer Lopez; e l’esplosiva commedia romantica dei fratelli Coen PRIMA TI SPOSO, POI TI ROVINO con Catherine Zeta-Jones. Ed è sempre firmata dai fratelli Coen la commedia Coen BURN AFTER READING – A PROVA DI SPIA, uno dei film in cui Pitt e Clooney hanno recitato insieme.

I titoli sono disponibili anche nella collezione on demand