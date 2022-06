Bullet Train, nuovo trailer dell’action thriller con Brad Pitt

La Sony ha pubblicato un nuovo video che annuncia ciò che vedremo nel prossimo film action con protagonisti Brad Pitt, Brian Tyree Henry e Sandra Bullock. Il livello di adrenalina è garantito dal nome che firma la regia: Leitch è il regista di Deadpool 2, Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw e Atomic Blonde, quindi sa davvero come aumentare il battito cardiaco dello spettatore Condividi

È uscito il nuovo trailer di “Bullet Train”, l’action thriller diretto da David Leitch con protagonisti Brad Pitt, Brian Tyree Henry e Sandra Bullock.



La Sony ha pubblicato un nuovo video che annuncia ciò che vedremo in questo gustoso gioiellino, il cui livello di adrenalina è garantito dal nome che firma la regia: Leitch è il regista di Deadpool 2, Fast and Furious Presents: Hobbs and Shaw e Atomic Blonde, quindi se c’è uno che sa davvero come aumentare il battito cardiaco quello è David Leitch.



Lo dimostra ampiamente già questo secondo trailer, che definire al cardiopalma è riduttivo… “Bullet Train” uscirà nelle sale statunitensi il 5 agosto e in quelle italiane il 25 agosto 2022.



Questo attesissimo film d'azione della Sony è un adattamento dell’omonimo romanzo di Kōtarō Isaka (libro il cui titolo originale giapponese è “Maria Beetle”, dal nome della protagonista femminile).

Nel film di Leitch, sarà Sandra Bullock a calarsi nei panni di Maria Beetle. Si tratta della sorvegliante della missione di Ladybug (interpretato da Brad Pitt).

Questo nuovo trailer offre proprio un nuovo sguardo al personaggio di Bullock, offrendoci parecchie gustose sequenze d'azione inedite. Include anche diversi dettagli, aggiuntivi alcuni dei quali potremmo definire quasi degli spoiler…



Thriller, action ma anche un tocco di commedia

Questo nuovo trailer fa capire come alla base di questa pellicola ci siano thriller, azione ma anche un bel po' di commedia. Un tono di voce alquanto comico viene subito palesato dal fatto che è la stessa Maria Beetle ad affibiare al personaggio di Brad Pitt il nome di Ladybug (che in inglese significa coccinella, simbolo della fortuna).

Il risvolto ironico è dato dal fatto che il personaggio interpretato da Pitt è lungi dall'essere fortunato: non ha certo avuto fortuna sul lavoro, con una sfilza di incidenti messi a segno, suo malgrado; inoltre anche la sfera privata non è da meglio, con un matrimonio fallito e svariate situazioni non certo felici, che da Johannesburg lo hanno portato in Bolivia.



Un trailer più approfondito del primo

A differenza del primo video ufficiale rilasciato da Sony, questo nuovo assaggio di "Bullet Train" rivela alcune indiscrezioni, come il fatto che Ladybug abbia già incontrato alcuni dei killer del film.

Proprio questi assassini diventano protagonisti del trailer, in cui possiamo dare uno sguardo più da vicino ai cattivi che si trovano a bordo del treno messo a titolo.

Scopriamo così che Ladybug aveva già incontrato a un matrimonio Wolf (interpretato da Bad Bunny). Costui ha giurato vendetta al protagonista, dicendosi intenzionato a non smettere mai di braccarlo. Scopriamo inoltre che Ladybug ha già in crociato la strada di Tangerine (Taylor-Johnson) e pure di Lemon (Brian Tyree Henry), incontrati in Bolivia.

Ciò che suggerisce questo nuovo trailer è il fatto che gli assassini cerchino di fare squadra, con l'obiettivo di riuscire a uscire vivi dalla trappola di quel treno. Pare che a ciascuno dei killer sia stato assegnato un preciso compito, collegato alla misteriosa valigetta che Ladybug deve a tutti costi recuperare.



Un video che rivela troppo?

Benché il trailer appena rilasciato sia spettacolare e anche molto godibile, tra azione e comicità, in rete c'è chi riflette sul fatto che forse questo trailer potrebbe aver rivelato troppo della trama di "Bullet Train".

Un altro dettaglio che suggerisce il video? Che lo stesso Ladybug trovi ardua l'impresa di scendere dal treno, esattamente come i suoi nemici. Questo particolare non era stato suggerito dalla prima anteprima della pellicola.

Nonostante qualcuno gridi allo spoiler, potrebbe trattarsi di un piano deciso a tavolino dalla produzione: “Bullet Train” potrebbe avere così tanti assi nella manica e così intensi colpi di scena che forse questi dettagli rivelati dal trailer sembreranno poi delle inezie quando si potrà guardare il film completo.



Nel ricco cast spiccano i nomi di Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon e Benito A Martínez Ocasio, tra gli altri. Anche se gli occhi di tutti sono puntati sul magico trio di protagonisti: Brad Pitt, Brian Tyree Henry e Sandra Bullock.



