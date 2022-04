Ad Astra è un film di fantascienza diretto da James Gray, presentato in concorso alla 76esima Mostra del cinema di Venezia. La pellicola racconta la storia di Roy McBride, ingegnere spaziale che attraversa il Sistema Solare per trovare il padre scomparso vent’anni prima durante una missione. Ad Astra è stato candidato agli Oscar 2020 come miglior sonoro. Vediamo il cast del film