Angelina Jolie ha messo all'asta un regalo di Brad Pitt

“Tower of the Koutoubia Mosque” è l’unico dipinto che Churchill dipinse durante la II Guerra Mondiale. Brad Pitt lo donò ad Angelina Jolie, che ora l’ha ceduto a Christie’s

Angelina Jolie e il quadro di Winston Churchill

Angelina Jolie ( FOTO ) ha messo all'asta il dipinto di Winston Churchill che l’ex marito le ha regalato.

Churchill dipinse l’opera nel 1943 per Franklin D. Roosevelt. All'inizio di febbraio, la casa d'aste Christie's ha svelato che il dipinto verrà battuto all'asta per volere dell’attrice. Una fonte anonima ha poi detto a Page Six che, quello stesso quadro, è frutto di un dono. Un dono di Brad Pitt, suo grande (ex) amore con cui ormai da anni vive una battaglia legale.

Il dipinto, intitolato “Tower of the Koutoubia Mosque”, è l'unico pezzo che Churchill ha creato durante la Seconda Guerra Mondiale. L’ex Primo Ministro del Regno Unito lo dipinse nel 1943 a Marrakech, dopo la Conferenza di Casablanca. L’1 marzo andrà all’asta, e la cifra promette d’essere decisamente elevata: sul sito di Christie's’ si parla di 1,500,000 - 2,500,000 sterline (1,700,000 - 2,800,00 euro). A donarlo, come si legge sul comunicato stampa, la famiglia Jolie.