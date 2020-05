Brad Pitt e Angelina Jolie, voci di tregua: riallacciano i rapporti?

Dopo tanti contrasti, tre anni di battaglie legali per avere la custodia dei sei figli e un forte risentimento nutrito soprattutto da lei nei confronti di lui, pare che gli ex coniugi più chiacchierati di Hollywood siano arrivati a riallacciare civilmente i rapporti. Brad Pitt e Angelina Jolie “non sono mai andate così bene come adesso”, ha dichiarato una fonte

La “soap opera” con protagonisti Brad Pitt e Angelina Jolie non sta certamente volgendo al termine, anzi: è più coinvolgente e piena di colpi di scena che mai! Dopo le indiscrezioni secondo cui l’attrice avrebbe lanciato una frecciatina all’ex nel bel mezzo di un’intervista con Hello Magazine, pretendendo da lui onestà riguardo la presunta relazione con Jennifer Aniston, le acque dei “rumors” si sono chetate. Pare infatti che gli ex Brangelina stiano andando a gonfie vele, ritrovando un’intesa se non amorosa almeno civile per amore dei sei figli che hanno.

12 anni di relazione e 6 figli



Durante la loro relazione durata dodici anni (tempi biblici a Hollywood) e un matrimonio di due anni, Brad e Angelina hanno avuto sei figli: Maddox (18 anni), Pax (16 anni), Zahara (15 anni), Shiloh (13 anni) e i gemelli Knox e Vivienne (11 anni).

Dopo una vera e propri guerra fatta di continue battaglie legali per ottenere la custodia dei figli, adesso Pitt e la Jolie sembrano giunti all’accordo di... andare finalmente d’accordo.

La presunta riappacificazione



A rivelare una presunta tregua tra i due è stata una fonte a US Weekly, dichiarando che le tensioni degli ultimi tre anni tra i due ex coniugi sarebbero diminuite: «Le cose tra Brad e Angelina non sono mai andate così bene come in questo momento. Sono più cordiali, vanno d’accordo e stanno cercando una soluzione che soddisfi entrambi».

Fino all’autunno scorso Angelina Jolie sembrava nutrire ancora parecchio sentimento nei suoi confronti: lo incolpava di avere sconvolto la sua vita nonché quella dei loro bambini, come ha dichiarato una fonte nel novembre 2019 sempre a US Weekly.

Brad Pitt sta risolvendo il suo problema: l'alcolismo

Ora le cose stanno cambiando e ad avere migliorato decisamente la situazione sono gli enormi passi avanti fatti dall’attore nella sua personale battaglia contro l’alcolismo.

«Angelina Jolie è molto colpita dalla continua sobrietà di Brad», affermano a US Weekly.

Proprio il problema dell’alcolismo di Pitt sembrerebbe il motivo per cui sua moglie ha chiesto il divorzio, spingendo poi l’attore premio Oscar a cercare di rimettersi in sesto. L’ha fatto frequentando per oltre un anno e mezzo un gruppo di sostegno degli alcolisti anonimi che l’ha aiutato enormemente.