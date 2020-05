Jennifer Aniston vs Angelina Jolie: Barbara Tarricone sceglie Jen!

Quella tra Angelina Jolie e Jennifer Aniston è una guerra che va avanti da anni e che si preannuncia forse eterna.

Chi credeva che l’ascia fosse finalmente sotterrata dopo la separazione tra la Jolie e l’attore e con la rappacificazione della Aniston con il suo ex marito si è fatto trarre in inganno: la competizione tra queste due bellezze hollywoodiane perdura. Soprattutto da quando certi “rumors” serpeggiano sui red carpet (virtuali in tempi di Covid-19): voci di corridoio vorrebbero Pitt finalmente tra le braccia della sua prima moglie (con la quale addirittura c’è chi dice stia trascorrendo la quarantena).

Proprio queste insinuazioni avrebbero infastidito la Jolie al punto di spingerla a lanciare una frecciatina al padre dei suoi figli durante un’intervista.



Tantissimi fan di Brad Pitt tifano da sempre per Jennifer Aniston, amata dalle folle per quella sua freschezza e semplicità che hanno fatto del suo primo personaggio, Rachel Green di Friends, una specie di amica ideale di tutti noi.



Abbiamo chiesto a Barbara Tarricone, giornalista e talent di Sky Cinema che se ne intende più di tutti di attori e di sentimenti che li legano l’un l’altro, di rivelarci dalla parte di chi sta lei. E indovinate un po’? Esattamente: Jennifer Aniston!



«Ho sempre preferito la Aniston. È una donna in cui ci si può identificare, la ragazza della porta accanto e non solo per i ruoli che ha interpretato ma per l’onestà che la contraddistingue», ci racconta la Tarricone, ponendo l’attenzione proprio sulla parola chiave di tutta questa vicenda: l’onestà.



«Quando Jennifer Aniston ha visto le foto di Brad assieme ad Angelina ha detto che lei l’avrebbe comunque sempre amato perché con lui ha trascorso sette anni meravigliosi. Dopodiché è stata sincera con tutti, prima ancora con se stessa: ha raccontato di essere stata molto male, di essersi autocommiserata e di avere trovato supporto nella psicoterapia. Una donna molto lontana da quella perfezione quasi robotica che caratterizza invece la Jolie».



Da donna, Barbara Tarricone non tralascia nemmeno un aspetto imprescindibile dalla femminilità, quel bivio davanti cui molte donne si ritrovano senza sapere scegliere: la maternità. «Mentre Angelina ha sei figli, Jennifer non ne ha nemmeno uno e ha trovato il coraggio di ammettere che la sua non è stata una scelta ma che non è riuscita ad averne. Ciò la rende ancora più umana».



Nonostante quest’attrice si discosti molto dal modello “diva”, avvicinandosi a quello più realistico di comune mortale, non bisogna però dimenticare che la sua personalità alla mano va a braccetto con un successo planetario senza pari. «Si tratta di una donna vincente, di successo. Una buona manager di se stessa. Il fatto che non sembri una diva è perché ha più l’aria di una donna semplice, quella che vorremmo come amica insomma. Ben diversa dall’algida Angelina Jolie», afferma Barbara Tarricone.



E per rendere la Aniston ancora più umana, abbiamo chiesto alla Tarricone di trovarle almeno un difetto: «Se è vero che è tornata assieme all’ex marito, allora il difetto è quello. Esserselo ripreso. Io non ci sarei mai tornata». Torna invece sulle parole su cui la Jolie ha posto l’accento, quell’onestà pretesa, ricordandoci che quando Brad Pitt ha incominciato a frequentare Angelina era ancora sposato con la sua prima moglie.

«Se Brad Pitt ha incominciato la sua relazione in questo modo, ossia in maniera disonesta, cosa pretende adesso la Jolie? Dovrebbe conoscerlo e quindi non aspettarsi adesso onestà nei suoi riguardi, a quattro anni dalla separazione».