Onestà prima di tutto, questo vorrebbe Angelina Jolie in generale da tutti ma in particolare dal suo ex marito, Brad Pitt.

Pare che la Jolie abbia voluto mandare un chiaro messaggio al padre dei suoi figli con una frecciatina nel bel mezzo di un’intervista che la diva stava tenendo con Hello Magazine.



Raccontando di come sta trascorrendo la quarantena assieme ai suoi sei figli, con particolare attenzione posta all’istruzione in un momento in cui le scuole sono chiuse e quindi l’unico strumento è la didattica a distanza e quella tra le mura domestiche, Angelina non avrebbe perso l’occasione per fare un appunto sul suo ex. Appunto molto ben celato, s’intende: rivolgendosi in generale a tutti i genitori che stanno affrontando le tante problematiche del caso legate all’istruzione in questa emergenza, la star ha accennato alle aspettative che madri e padri hanno nei confronti dei figli ma non solo a quelle.



Angelina Jolie ha specificato quanto sia importante il rapporto biunivoco e non solamente quello univoco: fondamentale è non disattendere nemmeno le aspettative dei figli, insomma.



«È bello scoprire che i tuoi figli non ti vogliono perfetta. Ti vogliono solo onesta. E da lì sei tu genitore che devi fare del tuo meglio», ha dichiarato a Hello Magazine l’attrice. Benché non abbia fatto il nome di Brad Pitt, molti hanno intravisto un messaggio rivolto proprio a lui. Più che un messaggio, un invito a essere onesto nei confronti di lei ma soprattutto dei loro sei figli riguardo la sua presunta relazione con Jennifer Aniston.

Alcune voci, infatti, darebbero per certa non solo la rappacificazione tra l’attore e la sua prima moglie ma addirittura un ritorno di fiamma. Si vocifera perfino che Brad stia trascorrendo il lockdown in isolamento assieme a Jennifer Aniston ma ovviamente si tratta per ora di semplici "rumors". Perché diventino realtà bisognerebbe che Brad cogliesse l’invito di Angelina, onestamente…