Angelina Jolie vs Jennifer Aniston: Akim Zejjari sceglie Angie!

--> Angelina Jolie chiede a Brad Pitt onestà sulla sua relazione con Jennifer Aniston

-->Jennifer Aniston vs Angelina Jolie: Barbara Tarricone sceglie Jen!



Nell’eterna lotta tra Angelina Jolie e Jennifer Aniston tanti stanno dalla parte di Angie. Benché la Aniston sia innegabilmente più alla mano, semplice e con quell’aria da ragazza della porta accanto (Rachel Green di Friends, appunto), non sempre fa breccia nei cuori dei fan. Soprattutto se la controparte è una femme fatale del calibro di Angelina Jolie.



Una donna che ha letteralmente stregato Brad Pitt con la sua sensualità e bellezza, in pieno stile Maleficent insomma. Elegante, sensuale, raffinata e imperturbabile, la Jolie incarna perfettamente la diva di quell’Olimpo cui tutti aneliamo: Hollywood.



Uno che fa il tifo per lei e si schiera a suo favore nel match Angie vs Jen è Akim Zejjari, giornalista di Sky Cinema che ci ha raccontato perché a sua detta la Jolie è quella che dovrebbe risultare la favorita.



«Provando a mettermi nei panni di Angelina Jolie, la sua vita non è stata di certo facile. Si sta riprendendo ora all’età di quarantaquattro anni dopo un'esistenza complicata, davvero tosta. È stata un’adolescente ribelle, si tagliava, ha avuto problemi di alimentazione. Il divorzio con Brad Pitt nel 2016 non è stato di certo una passeggiata per lei», spiega Akim Zejjari.



Il giornalista demolisce quella figura di donna tutta d’un pezzo, di superwoman senza un solo difetto, ponendo l’accento semmai sulla sua fragilità che da sempre tenta di celare in tutti i modi. «La Jolie è affetta da una specie di sindrome dell’abbandono derivante dal suo difficile rapporto con il padre, il premio Oscar Jon Voight».

Proprio la difficoltà di comunicare con lui e la rottura dei legami familiari hanno caratterizzato la personalità di Angelina Jolie, trasformandola in una donna estremamente fragile che fa di tutto per non darlo a vedere, costruendosi una corazza di donna perfetta.

«Dietro quella facciata da dark lady, dietro alla Maleficent si nasconde una bambina fragile. Non deve essere stato bello per lei pensare che l’ex marito stia trascorrendo la quarantena assieme alla ex storica, soprattutto mentre lei si sta occupando dei loro sei figli. Inoltre dopo che qualche settimana fa il portavoce dell’attore aveva comunicato ai media un riavvicinamento di Brad Pitt alla famiglia. Fossi in lei, passerei il lockdown con Billy Bob Thornton».



Akim Zejjari non ha dubbi: tra Angelina Jolie e Jennifer Aniston sceglie la prima senza nemmeno doverci pensare su. Ma quando gli chiediamo di trovare almeno un difetto della sua beniamina ne sottolinea uno: «La fragilità è senz’altro il suo difetto». Ma aggiunge che è anche la sua forza.