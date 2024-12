Angelina Jolie e Brad Pitt hanno firmato il divorzio dopo otto anni

Fedeli all'accordo sulla privacy firmato nel 2017, per proteggere i sei figli, i due non hanno rivelato alcun dettaglio in merito al divorzio

Brad Pitt e Angelina Jolie hanno raggiunto un accordo sul divorzio otto anni dopo la decisione, da parte dell'attrice, di porre fine al loro matrimonio per differenze inconciliabili.

Secondo quanto detto dagli avvocati di Jolie a PEOPLE, la firma è avvenuta lunedì 30 dicembre..

"Oltre otto anni fa, Angelina ha presentato istanza di divorzio dal signor Pitt. Lei e i bambini hanno lasciato tutte le proprietà che avevano condiviso con il signor Pitt e da quel momento si è concentrata sulla ricerca di pace e guarigione per la loro famiglia", ha detto l'avvocato di Jolie James Simon. "Questa è solo una parte di un lungo processo iniziato otto anni fa. Francamente, Angelina è esausta, ma è sollevata che questa parte sia finita".

I rappresentanti di Pitt hanno rifiutato di commentare l'accaduto.

I motivi del divorzio

Angelina Jolie ha presentato istanza di scioglimento del matrimonio il 19 settembre 2016, pochi giorni dopo che l'attore, durante un volo su un aereo privato, avrebbe avuto comportamenti violenti nei suoi confronti e in quelli dei loro sei figli (tuttavia Pitt non è stato incriminato, in quanto Jolie ha rifiutato di sporgere denuncia).

Quattro mesi dopo, l'ex coppia ha rilasciato una dichiarazione congiunta in cui diceva di aver raggiunto un accordo per gestire il divorzio avvalendosi di un giudice privato. "Le parti e i loro avvocati hanno firmato accordi per preservare il diritto alla privacy dei figli e della famiglia, mantenendo riservati tutti i documenti del tribunale e incaricando un giudice privato di prendere le decisioni legali necessarie a facilitare la rapida risoluzione di eventuali problemi", si leggeva nella dichiarazione.

Fino all'accordo sulla privacy del 2017, Pitt e Jolie sono stati protagonisti di trattative di divorzio piuttosto tese sulla custodia dei figli, scambiandosi dure accuse nei documenti depositati presso la Corte superiore di Los Angeles. Nel gennaio del 2017, hanno firmato un accordo per sigillare i documenti sensibili relativi ai loro sei figli, la maggior parte dei quali sono ormai adulti: Maddox ha 23 anni, Pax 21, Zahara 19, Shiloh 18 e i gemelli Vivienne e Knox ne hanno 16.

Legalmente single dal 2019, i due ex coniugi sono andati avanti per le loro vite (Pitt frequenta dal 2022 Ines de Ramon). Tuttavia, hanno continuato a darsi battaglia per la custodia dei ragazzi e per questioni legali relative all'azienda vinicola che condividevano, Château Miraval.