Brad Pitt e Angelina Jolie, battaglia per il divorzio sta per finire

La battaglia legale - che ormai dura da anni - tra i due divi di Hollywood sta volgendo al termine. Una fonte ha riferito in esclusiva al DailyMail che lui, Pitt, non intende più perseguire la custodia condivisa dei figli che ha con l’ex moglie. Il motivo? Gran parte dei loro figli ha raggiunto la maggiore età



Brad Pitt e Angelina Jolie forse non procederanno ancora a lungo con il loro conflitto legale: le battaglia in tribunale - che ormai dura da anni - tra i due divi di Hollywood, infatti, pare stia volgendo al termine.

Una fonte ha riferito in esclusiva al DailyMail che lui, Pitt, non intende più perseguire la custodia condivisa dei figli che ha con l’ex moglie.

La sopracitata fonte ha riferito al DailyMail che la coppia, coinvolta in una brutale battaglia legale dal momento della separazione risalente al 2016, sarebbe attualmente in trattative, motivo per cui la fine della loro epica guerra legale sarebbe ormai all’orizzonte, “con una conclusione prevista per l'estate”, hanno scritto Alison Boshoff e Lillian Gissen in un articolo pubblicato sul Daily Mail nelle scorse ore. Mentre Brad Pitt, 60 anni, aveva inizialmente cercato un accordo 50/50 per ciò che riguarda la custodia dei loro sei figli, una fonte ora rivela che non sta più contestando la questione.

Ciò significa che Angelina Jolie, 48 anni, manterrà la custodia fisica primaria dei bambini e lui avrà diritto di visita.



Il motivi? Gran parte dei loro figli ha ormai raggiunto la maggiore età Uno dei fattori che ha influenzato questa decisione è che gran parte dei loro figli ha "raggiunto la maggiore età" - solo Shiloh, 17 anni, Knox e Vivienne, entrambi 15, sono ancora sotto i 18 anni. Shiloh, inoltre, raggiungerà questo traguardo a maggio. I figli più grandi - Maddox, 22 anni, Pax, 20, e Zahara, 19 - sembra abbiano relazioni difficili con Brad Pitt, si legge sul Daily Mail.

Da adulti, secondo la legge, non sono più coperti da alcun accordo di custodia.

approfondimento Brad Pitt e Angelina Jolie, nuove accuse sul "saccheggio" del vigneto

Pax, il figlio adottivo, non parla più a Brad Pitt dalla fatidica lite sul jet privato Il figlio adottivo Pax pare non abbia più rivolto la parola a Brad Pitt dalla famosa lite sul jet privato che ha segnato la fine del matrimonio della coppia. “Si dice che non consideri più Brad come un genitore”, scrive il Daily Mail. Nel 2020, sul suo account Instagram personale, Pax lo ha definito "una persona spregevole" che ha fatto tremare di paura i suoi quattro figli più giovani, come precedentemente rivelato sempre da Daily Mail. Ha aggiunto in quel suo post infuocato, condiviso in occasione della festa del papà: "Ripetutamente dimostri di essere una persona terribile e spregevole. Non hai alcuna considerazione o empatia per i tuoi quattro figli più giovani che tremano di paura quando sei presente. Non capirai mai il danno che hai causato alla mia famiglia perché sei incapace di farlo”.

Per quanto riguarda Zahara, adesso usa il nome Zahara Jolie invece di Zahara Jolie Pitt, che è il suo nome legale.

approfondimento Brad Pitt, nuove accuse ad Angelina Jolie per l'azienda vinicola

Da parte di Pitt, parlano di "alienazione parentale da manuale"

Una fonte vicina a Brad Pitt ha descritto ciò che è accaduto tra l’attore e i figli come "alienazione parentale da manuale" e ha sostenuto che fosse l'intenzione di Angelina protrarre il divorzio fino a quando non avessero compiuto 18 anni. Le persone a lui vicine, però, hanno affermato ai microfoni del Daily Mail quanto segue: "Brad non ha nessuno da biasimare se non se stesso. Tutto ciò che Angelina vuole è guarire la loro famiglia e andare avanti”.

La relazione tra Jolie e Pitt Le due star hanno iniziato a frequentarsi nel 2005 e fin dall'inizio il loro rapporto è apparso come controverso.

Si sono incontrati sul set del film Mr. & Mrs. Smith mentre lui era ancora sposato con Jennifer Aniston. Secondo le indiscrezioni, Brad Pitt ha tradito l’ex star di Friends facendosi tentare dalle braccia di Angelina Jolie immediatamente.

“È stato un triangolo amoroso che ha catturato l'attenzione di tutta la nazione - e mentre Brad ha iniziato a frequentare Angelina quasi subito dopo che lui e Jennifer si sono separati, ha negato con veemenza di essere stato infedele alla sua ex”, scrive il Daily Mail.

La coppia, soprannominata “Brangelina”, è diventata la coppia più famosa di Hollywood. Si sono sposati nell'agosto 2014 durante una cerimonia segreta nel sud della Francia e hanno accolto tre figli insieme, ossia Shiloh nel 2006, e i gemelli Vivienne e Knox nel 2008.

Hanno anche adottato altri due figli, Zahara e Pax, e Brad Pitt ha legalmente adottato anche il figlio che Angelina aveva adottato prima che si mettessero insieme, Maddox. approfondimento Brad Pitt replica ad Angelina Jolie: "Accuse contro di me infondate"

Il presunto alterco fisico durante un volo privato Nel 2016 la loro relazione è giunta al capolinea dopo che la coppia pare sia stata coinvolta in un presunto alterco fisico durante un volo privato assieme ai loro sei figli.

Angelina Jolie ha successivamente affermato che Brad ha "strangolato" uno dei bambini durante l'orribile litigio e ha "colpito" un altro in faccia, lasciando lei e i bambini in una situazione in cui si sentivano come "ostaggi" mentre tremavano di paura sotto una coperta per ore fino al momento dell’atterraggio, come riportano i media statunitensi, tra cui il Daily Mail. Jolie ha anche sostenuto che Pitt l’avrebbe afferrata per la testa, schiacciata contro un muro e scossa violentemente in un momento del volo, il che avrebbe causato il suo infortunio alla schiena e al gomito.

approfondimento Angelina Jolie accusa Brad Pitt: “Ha picchiato me e i nostri figli”

Il rappresentante di Pitt: “Continuerà a rispondere in tribunale come ha sempre fatto" Il rappresentante di Brad Pitt ha parlato delle dichiarazioni di Angelina Jolie definendole "completamente false” ai microfoni della CNN all'inizio della vicenda giudiziaria tra i due. Ha poi rilasciato una dichiarazione in cui si leggeva: "La storia di Angelina continua a evolversi ogni volta che la racconta. Brad ha accettato la responsabilità per ciò che ha fatto ma non lo farà per cose che non ha fatto. È stato l'oggetto di ogni tipo di attacco personale e rappresentazione sbagliata. Fortunatamente, le varie autorità pubbliche che ha cercato di utilizzare contro di lui negli ultimi sei anni hanno preso le loro decisioni indipendenti. Brad continuerà a rispondere in tribunale come ha sempre fatto”. Nel maggio 2021, dopo anni di battaglie legali, Brad Pitt e Angelina Jolie hanno ottenuto ufficialmente la custodia congiunta dei loro figli, però un mese dopo la decisione del giudice è stata annullata, il che significa che dovrebbero ricominciare tutto da capo.

All’inizio di febbraio 2024 i primi segnali delle procedure di divorzio che volgono al termine Ma all'inizio di febbraio 2024 sono emersi i primi segnali che fanno intendere che le procedure di divorzio stanno finalmente volgendo al termine quando la coppia ha presentato le loro Dichiarazioni Finali di Divulgazione. Da quando si sono separati, le due star si sono anche combattute in tribunale per via della tenuta che un tempo possedevano insieme. Dopo che Angelina Jolie ha venduto la sua quota della loro tenuta francese, chiamata Chateau Miraval, all’oligarca russo Yuri Shefler nell'ottobre 2021, Pitt l'ha citata in giudizio per violazione del contratto, e da allora ha accusato l'azienda di Yuri Shefler di "tentare una scalata ostile al business del vino". La società di investimento di Jolie, che si chiama Nouvel, ha successivamente intentato una causa da 350 milioni di dollari contro Pitt, sostenendo che lui "ha sperperato gli asset dell'azienda" e "speso milioni" di dollari in "progetti di vanità" come le ristrutturazioni della piscina e la costruzione di uno studio di registrazione.

approfondimento Angelina Jolie e Brad Pitt, nel 2016 l'attrice accusò l'ex di violenze

L’udienza in tribunale all’inizio di marzo 2024 Durante un'udienza all'inizio del mese scorso, il giudice ha dato ragione all'attrice premio Oscar "e ha respinto cinque delle sette affermazioni che Brad Pitt aveva avanzato contro di lei”, riporta il Daily Mail. Dopo la recente udienza in tribunale, l’avvocato di Angelina Jolie ha detto che lei "non nutre davvero alcun risentimento" nei confronti del suo ex. Ha aggiunto che "spera ora che lui la liberi dalla sua frivola causa legale, smetta i suoi attacchi incessanti e si unisca a lei nell'aiutare la loro famiglia a guarire in privato”, come ha riportato nelle scorse ore il Daily Mail.