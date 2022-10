Brad Pitt replica ad Angelina Jolie: "Accuse contro di me infondate"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Tutto falso. Così gli avvocati di Brad Pitt replicano alle accuse rivolte dalla ex moglie. Accuse con dettagli e particolari contenuti dei documenti presentati dai legali di Angelina Jolie sulla lite tra i due avvenuta nel 2016 a bordo di un aereo in viaggio dalla Francia alla California che avrebbe coinvolto due dei sei figli della coppia e indotto l’attrice a chiedere il divorzio subito dopo. Nel paragrafo intitolato “Perché Jolie si è separata da Pitt” i documenti legali affermano che l’attrice, nel tentativo di placare una discussione tra l’attore e uno dei figli, sarebbe stata insultata, spinta nel bagno dell’aereo, afferrata alla testa e alle spalle e strattonata dall’attore. Secondo le accuse, Pitt avrebbe poi afferrato uno dei figli alla gola e colpito un altro in pieno volto mentre gli altri bambini, impauriti, lo imploravano di smettere. L’attore avrebbe infine versato birra sulla moglie e vino rosso sui figli e impedito alla famiglia di allontanarsi dal velivolo per almeno venti minuti. Le indagini dell’FBI non hanno portato né all’arresto né all’incriminazione di Pitt che ora, attraverso i suoi legali, ha rilasciato alla CNN una dichiarazione ufficiale che smentisce la versione di Jolie: “La ricostruzione continua ad evolvere ogni volta che aggiunge nuove, infondate accuse. Brad ha ammesso la sua responsabilità per ciò che ha fatto, ma non quella di atti che non ha commesso. Queste nuove accuse sono completamente false”. In passato Pitt aveva affrontato la dipendenza dall'alcool, ma dopo aver seguito un percorso con gli Alcolisti Anonimi ha riacquistato la sobrietà.