Brad Pitt, nuove accuse ad Angelina Jolie per l'azienda vinicola

Brad Pitt ha accusato nuovamente Angelina Jolie di aver venduto in segreto la sua quota dell’azienda vinicola Chateau Miraval, acquistata dall’ex-coppia nel 2008 nel sud della Francia per circa 55 milioni di euro, “per impadronirsi di profitti che non aveva guadagnato e per rientrare da un investimento che non aveva fatto”. In una nuova denuncia presentata il 1º giugno e ottenuta da CBS News, l’attore ha definito l’ex-moglie “vendicativa” dal momento che, come riporta il Daily Mail, entrambi avevano assunto un “impegno reciproco e vincolante” di non vendere la propria quota senza il consenso dell’altro. Pitt, invece, avrebbe scoperto dalla stampa che nel 2021 Jolie ha venduto in segreto la propria quota del 50% all’oligarca russo Yuri Shefler, “un estraneo, e ancora peggio, uno straniero con associazioni e intenzioni velenose” che “potrebbe cercare di ripulire la sua reputazione forzando un’associazione con uno degli attori più conosciuti e popolari del mondo”.