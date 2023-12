9/14 ©Webphoto

Tra il 2010 e il 2011 Luisa è sul set di registi stranieri prendendo parte, per esempio, a Letters to Juliet di Gary Winick e Benvenuto a bordo di Eric Lavaine. In Letters to Juliet recita con Amanda Seyfried e Vanessa Redgrave e interpreta Isabella, una delle segretarie di Giulietta che rispondono alle lettere d’amore lasciate dalle donne in visita alla casa di Giulietta a Verona