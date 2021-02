Chi è Luisa Ranieri, l'attrice che interpreta Lolita Lobosco

Sangue napoletano, bellezza mediterranea e talento apprezzato da pubblico e critica, nel corso degli anni Luisa Ranieri si è affermata come una delle attrici più amate del nostro paese, ora sullo schermo con la serie Lolita Lobosco

Bella, talentuosa e amata da tutti, Luisa Ranieri si è imposta come una delle artiste più apprezzate da pubblico e critica divenendo un punto di riferimento per serie televisive e pellicole cinematografiche . La carriera dell'attrice ha sempre viaggiato lungo due linee parallele: da un lato sul binario della televisione, dall’altro su quello del cinema.

UNA CARRIERA COSTELLATA DA GRANDI SUCCESSI

approfondimento

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, la storia d'amore in foto

Luisa Ranieri, classe 1973 e sangue napoletano, inizia farsi conoscere nei primi anni 2000 quando debutta sullo schermo prendendo parte a Il principe e il pirata, commedia scritta e diretta da Leonardo Pieraccioni che ne è anche il protagonista.

Parallelamente, la televisione le regala grande notorietà con un celebre spot.



Negli anni successivi la carriera dell'attrice è sempre in maggior ascesa, infatti Luisa Ranieri si divide tra televisione e cinema interpretando ruoli leggeri in commedie di successo e personaggi più impegnati. L'attrice recita per alcuni dei più importanti registi del panorama italiano, tra i quali Pupi Avati, Ferzan Özpetek, Neri Parenti e Carlo Vanzina.

Luisa Ranieri (FOTO) è ora la protagonista della serie Lolita Lobosco.