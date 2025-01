Liberato ha pubblicato a sorpresa un nuovo album, la tracklist

Il nuovo lavoro, pubblicato a due anni di distanza dal precedente "Liberato II", è arrivato a sopresa sulle piattaforme di streaming allo scoccare della mezzanotte del 31 gennaio diventando ufficialmente il primo disco pubblicato nel 2025. Tra gli inediti c'è anche un featuring e un omaggio a un classico della musica italiana



È di Liberato il primo album pubblicato nel 2025 in Italia. Per assicurarsi il primato, l'artista ha rilasciato la sua nuova musica sulle piattaforme di streaming tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, a mezzanotte, quando tutti erano impegnati con gli auguri e i brindisi.

L'album, pubblicato assolutamente a sorpresa, senza preavviso, indizi, teaser o anticipazioni, si intitola Liberato III ed è il terzo lavoro in studio del cantautore italiano presente sulla scena musicale dal 2017.

Il disco contiene 9 tracce, ovvero, otto inediti e una canzone già nota, Lucia (Stay with me), inserita nella colonna sonora del film d'animazione Il segreto di Liberato, disponibile in streaming su Netflix e visibile su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Diffusi i primi tre videoclip Il 2025 è iniziato alla grande per i fan di Liberato, artista di cui non si conosce il volto e che è tornato online, sui social, a un mese e mezzo dall'ultimo annuncio, quello dell'apertura della vendita dei biglietti per la data evento al Circo Massimo, in programma per il 31 maggio 2025.

Il concerto, che molti avevano interpretato come un segnale dell'arrivo di nuova musica, sarà effettivamente l'occasione per ascoltare dal vivo i brani contenuti in Liberato III, disco pubblicato dopo Liberato (2019) e Liberato II (2022) e che sta raccogliendo il consenso di chi già apprezzava la creatività del talentuoso cantautore e non solo.

Il nuovo drop musicale segna un nuovo capitolo del viaggio emotivo dell'artista celebre per la sua profondità espressiva, i suoi testi poetici ed evocativi e il sound eclettico e contemporaneo.

Insieme all'album sono arrivati online tre videoclip che accompagnano tre delle tracce contenute nel lavoro: Turnà, Essa e 'O Diario.

Quello di Turnà, una canzone che parte dalla campionatura di Voglia 'e turnà di Teresa De Sio, è stato realizzato utilizzando Sora, l'IA che crea video con ChatGPT. Anche questa uscita segna un primato per l'artista che è il primo in Italia ad aver pubblicato un videoclip con questa tecnica. Approfondimento Il segreto di Liberato: “Il film rivela l'anima del cantante"

I brani di Liberato III Liberato non si stacca da Napoli, la città che è il suo riferimento assoluto, la sua scenografia, punto di partenza e di arrivo di un viaggio che si riempie sempre di nuovi significati ed esperienze.

Napoli e la sua iconografia, rivista dalla lente dell'artista apprezzato dalla Generazione Z, è al centro del video di Turnà ma anche le altre due clip fanno riferimento a simboli riconoscibilissimi della città e del suo orizzonte culturale.

Tra le tracce c'è un solo featuring, Essa, con Maria Nazionale, anche qui l'operazione è una collaborazione/omaggio. Nel ritornello ritornano le parole di un brano del repertorio della cantante (che parlava di un uomo) ma rivolte a una lei - “Essa”, appunto.

'O Diario è un brano che parte da spunti biografici del cantante che ha ammesso di essersi sentito come bloccato quando ha iniziato a scrivere il terzo album.

La canzone ripercorre gli ultimi due anni: un amore finito, il tour, i pensieri che affollano la mente. Liberato canta: “Ho guardato le foto del telefono e ho iniziato a scrivere”.

Ecco le tracce di Liberato III:



1. Turnà

2. 'A 'mbasciata

3. Novembre

4. Essa

5. Tre

6. Sì tu (It's You)

7. 'A fotografia

8. Lucia (Stay With Me)

9. 'O Diario

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LIBERATO (@liberato1926)