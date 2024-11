Liberato, annunciato un concerto al Circo Massimo nel 2025

Il concerto evento nella Capitale, da cui l'artista manca dal 2019, è stato annunciato a sorpresa su Instagram con un post. I biglietti in vendita da martedì 19 novembre



A sei mesi dal suo ultimo lavoro, il film documentario Il segreto di Liberato che ha debuttato nelle sale italiane la scorsa primavera, Liberato è tornato online per comunicare ai suoi fan la data del suo prossimo live, il primo del 2025.

Il cantautore partenopeo si esibirà dal vivo sabato 31 maggio 2025 a Roma, al Circo Massimo, una location ambiziosa che alza la posta per una stagione tutta da scoprire.

Nel post con l'annuncio del concerto anche i dettagli della vendita dei ticket, aperta da oggi martedì 19 novembre a partire dalle 9 e 5 minuti, un orario simbolico per il cantante di Nove maggio.



Il ritorno a Roma dopo il live del 2019 I fan di Liberato sono abituati alle sorprese eppure il cantante è riuscito a stupire tutti ancora una volta con l'annuncio di un concerto a Roma, città dove si è esibito l'ultima volta nel 2019.

Da quel concerto all'Ippodromo delle Capannelle oltre cinque anni fa ne sono successe di cose: nuova musica, un film documentario e tanti live significativi per la carriera del cantante, che non solo ha tenuto tre date a Napoli, nella sua città, in Piazza del Plebiscito, ma è anche stato coinvolto nei principali festival musicali europei (vedi la partecipazione allo Sziget di Budapest).

Ora Liberato, con la data nella ambiziosa cornice del Circo Massimo - fissata nella stessa settimana in cui nella Capitale sono attesi i Rolling Stones - sembra intenzionato a rimettersi in moto per riabbracciare i fan sul territorio nazionale.

Il live è la prima tappa di un tour più ampio? C'è nuova musica in cantiere?

L'ultimo album in studio, Liberato II, che contiene le hit Partenope e la versione techno di Cicerenella è stato pubblicato a maggio del 2022.

Nei prossimi mesi è lecito aspettarsi nuovi annunci e magari anche musica inedita.

I biglietti del concerto in vendita dal 19 novembre Il post con l'annuncio del live di Roma dell'ultimo giorno di maggio del 2025, publicato sui social ufficiali di Liberato lunedì 18 novembre, conteneva i dettagli per l'acquisto dei biglietti, disponibili dalle 9:05 di martedì 19 novembre, un orario simbolico per il cantante di Nove Maggio che ha spesso fatto coincidere annunci e nuove uscite musicali con la data di una delle sue hit più conosciute.

Su Ticketone.com sono apparse due tipologie di biglietti: oltre al posto unico in piedi, c'è anche un settore per i fan che vogliono godersi il live sotto al palco.

Inutile dire che l'entusiasmo tra i fan del cantautore è alle stelle e sono in molti a pianificare già la trasferta per il concerto.

Molte anche le richieste di nuove date in altre città, a cominciare da Napoli, dove Liberato ha riunito una folla di oltre settantacinquemila spettatori nelle sole tre date di Piazza del Plebiscito del settembre del 2023.

C'è ancora tempo fino alla prossima estate, le novità in arrivo potrebbero essere ancora parecchie.



