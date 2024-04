Il segreto di Liberato, il trailer del film sul cantante senza volto

Be Water ha diffuso il trailer della pellicola animata, diretta da Francesco Lettieri e in uscita al cinema il 9 maggio. Finalmente conosceremo l'identità del cantante?

Il 9 maggio è decisamente il "Liberato Day". Ogni anno, quel giorno, il cantante regala ai fan un nuovo video o una nuova canzone. Questa volta, però, tutto è diverso. Il 9 maggio 2024 arriva al cinema Il segreto di Liberato, che resterà in sala per una settimana e che - sperano i fan - svelerà l'identità dell'artista partenopeo.

Il trailer de Il segreto di Liberato

Un po' film animato, un po' live action, Il segreto di Liberato è diretto da Francesco Lettieri. Che, con Liberato, collabora da anni (insieme a Giorgio Testi dirige i suoi videoclip ndr). Ad alzare le aspettative sulla pellicola è il trailer diffuso nelle scorse ore. Che comincia con la frase "A Napoli abbiamo tanti segreti", e che fa di Napoli un brand. Una città evocativa, vera, verace. Fatta d'arte e di cibo, di cinema, di musica e di leggende. L'identità di Liberato è uno dei segreti che la città custodisce. Gelosamente. E se molti fan non sono interessati al volto dietro la voce, molti altri sperano che - Il segreto di Liberato - su quel segreto alzi finalmente il velo. All'interno del trailer, che per la verità poco svela, due momenti amatissimi dai fan dell'artista: i concerti di Piazza del Plebiscito a Napoli e l'esibizione al carcere di Poggioreale. Secondo alcune teorie, Liberato sarebbe infatti un detenuto, cresciuto tra le sbarre del carcere minorile di Nisida e approdato poi nel mondo adulto. Verità? Leggenda? Forse, il film in uscita il 9 maggio, qualcosa in più ce lo dirà.