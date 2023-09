Tre concerti pubblici e un evento a porte chiuse nella chiesa del penitenziario di Poggioreale, come riportato dal Corriere della Sera

Triplo sold out per Liberato . Il cantante partenopeo sarà il protagoniste di tre concerti nella sua città, ai quali si è aggiunto anche uno speciale appuntamento nel carcere di Poggioreale.

liberato, i dettagli dei concerti

Sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 settembre Liberato si esibirà sul palco allestito in Piazza del Plebiscito per tre appuntamenti largamente attesi da parte dei fan. Le date vedranno l’artista portare la sua musica in uno dei luoghi simbolo della città.

I tre concerti hanno registrato il tutto esaurito.

Come riportato dal Corriere della sera, martedì 19 settembre Liberato terrà invece un concerto a porte chiuse all'interno della chiesa del penitenziario di Poggioreale, al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli a riguardo.