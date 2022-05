Liberato II, il nuovo album a sorpresa di Liberato

Nel 2013 il collettivo Motel Forlanini ebbe l’idea di creare un personaggio che, ancor oggi, è tra le artiste più influenti della musica italiano. Stiamo parlando di Miss Keta, cantante solita esibirsi con il volto mascherato, motivo per il quale non è ancora mai trapelato nulla in merito alla vera identità. Il mistero su chi sia veramente non ha fatto altro che aumentare la curiosità attorno a un’artista che, comunque, si è fatta conoscere con le sue sonorità che sono un misto tra pop e rap, con una componente notevole di musica elettronica e anche un’attitudine al punk. Miss Keta, però, non è l’unica artista la cui identità è celata ai più. Infatti, possiamo fare un esempio anche al maschile citando Liberato. Questi è un cantautore campano i cui testi sono principalmente in napoletano, sebbene non manchino frasi in italiano, inglese, spagnolo e francese. Si sa pochissimo della sua vera identità, anche perché è solito esibirsi davanti al pubblico incappucciato o accompagnato da sosia che confondono ulteriormente gli spettatori su chi sia il vero Liberato. In un’intervista passata concessa a Rolling Stones, tramite posta elettronica, egli ha solo dichiarato di essere originario di Napoli, notizia però che non è stata confermata ufficialmente.