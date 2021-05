Liberato, il nuovo singolo è "E te veng a piglià": testo e video

Come di consueto, la data del 9 maggio è stata teatro dell’uscita di “E te veng a piglià”, il nuovo singolo di Liberato. Napoletano, con un’identità ancora sconosciuta, il rapper è diventato negli ultimi anni il vero e proprio simbolo della musica urban in Italia. Ecco il testo e il video del nuovo pezzo che è già una hit

È uscita da alcune ore, ma ha già guadagnato il primo posto in tendenza, a riprova che la musica italiana sta cambiando verso una commistione di generi e culture. Come ormai succede ogni anno, la scorsa domenica 9 maggio , l’artista partenopeo Liberato è tornato con un nuovo singolo. “ E te veng a piglià ”, questo il titolo, è già una hit che, supportata da un video suggestivo girato dal direttore artistico Enea Colombi nella cornice delle Grotte di Catullo e Laghi di Tuna, ha già raccolto oltre 300mila stream e apprezzamenti solo dopo alcune ore dalla messa in onda.

Ad alimentare il successo dell’artista di “Nove Maggio”, “Tu t’è scurdat’ ‘e me”, “Je te voglio bene assaje” e la più recente “ We come from Napoli ”, è la sua identità ancora anonima. All’attivo dal 2017, Liberato si è sempre mostrato ai fan in videoclip e brevi concerti incappucciato in una felpa nera col suo emblematico nome. La sua voce e la sua scrittura fanno pensare a un artista di origini partenopee , data l’abitudine di inserire spesso frasi in dialetto. In realtà Liberato, come molti artisti della sua generazione e del mondo urban, si è posto negli ultimi anni come vero crocevia di culture, capace di spaziare dalla tradizione melodica italiana , alle sonorità più elettroniche , arricchite da testi in inglese e spagnolo .

Il testo di “E te veng a piglià”

Turnammo tutte fatte ca già songo ‘e seje

Staje sempre distratta, Madonna ‘e Pumpei

C’a facimmo a ppede cu nu spiniello mmocca

Si mo stongo allero, a’ bona ciorta me tocca

Piccerè, m’he lassato ‘int’o shock

Voglio sta’ cu’tte tutt’o blocco

Si ‘a città se ne cade

Ce ne jammo o mare, nennè

E te vengo a piglià

senza fà nu rummore

Po te porto a ballà

Sulo nuje, core a core

Tu si a voglia ‘e turnà

‘O silenzio a cuntrona

Comm’è brutto a’ cantà

Cu n’eclisse ‘int’o core

E te vengo a pi-

I know you want me, boy x2

Baby I know you want me, come on

I know you want me boy

E te vengo a piglià

I know you want me boy x2

Songo ‘e nove ‘a mattina

Nun m’aizo ‘a terra

E passo nu quarto ‘e vita

Cercanno n’after

Acala ‘a voce mo mo

Vide ‘e chiudere ‘a vocca

Si mo stongo allero

Appiccia ‘stu “vattecocca”

Piccerè , ‘sta bachata è nu shock

E ‘stu core luntano scunocchia

Si ‘ a città piglia pere

Ce ne jammo o mare, nennè

E te vengo a piglià

Senza fà nu rummore

Po te porto a ballà

Solo nuje, core a core

Tu non si comme a ll’ate

Chiagnene pe ddoje ore

Fanno ddoje scimità

E po o’ chiamammo “ammore”

Tu si ‘a voglia ‘e turnà

‘O silenzio a cuntrora

Comm’è brutto ‘a cantà

Cu n’eclisse ‘int’o core

E te vengo a piglià

I know you want me, boy X2

Poi te borto a ballà

Baby, you want me, come on

Sulu nuje, core a core

I know you want me, boy

Tu nun si comme a ll’ate

I know you want me, boy

Chiagneno pe ddoje ore

I know you want me, boy

Comm’è brutto cantà

Baby, I know you want me, come on

Cu n’eclissi ‘int’o core

I know you want me, boy

E te vengo a piglià

Pecché ce penzo ancora

E cchiù cerco ‘e parlà

Cchiù nun trovo ‘e parole

I know you want me, boy X2

Baby, I know you want me, come on

I know you want me, boy X3

Baby, I know you want me, come on

I know you want me, boy