Liberato, il 9 maggio arriva nei cinema il film Il segreto di Liberato

Liberato ha annunciato a sorpresa sui social il film d’animazione Il segreto di Liberato, atteso nei cinema il 9 maggio. La data simboleggia il Liberato Day, il giorno nel quale ormai da anni il misterioso artista napoletano presenta una nuova canzone o un nuovo video. Il cantante ha diffuso la notizia dell’uscita del progetto cinematografico il 9 aprile alle ore 09:05, un ulteriore richiamo alla data che ricorda anche la vigilia della festa allo stadio San Paolo per la vittoria dello scudetto del Napoli nel 1987. Il film, anticipato lo scorso 14 febbraio da un breve reel in stile manga che mostrava una figura in lacrime, il pianto che si dipanava in cerchi concentrici sulla superficie dell'acqua, è scritto e diretto da Francesco Lettieri, collaboratore fisso di Liberato per i suoi videoclip. Alla cinepresa c’è anche Giorgio Testi, uno dei registi più richiesti nel mondo della musica che vanta collaborazioni internazionali con Bon Jovi, Oasis, Rolling Stones e Amy Winehouse e italiane con Paolo Conte, Mahmood e Calcutta. Oltre alla voce di Liberato, che è al debutto assoluto come doppiatore, ci sono anche quelle dell’attrice napoletana Simona Tabasco, nota soprattutto per il ruolo di Lucia nella seconda stagione della serie tv The White Lotus, e l’attore partenopeo Nando Paone. Le animazioni sono invece curate da Giuseppe Squillaci e Lorenzo Ceccotti, noto con lo pseudonimo di LRNZ. La locandina diffusa sui social svela il volto di una figura femminile in lacrime, incorniciata da rose bianche sullo sfondo di un paesaggio di costiera. La sinossi, in dialetto napoletano, recita: "A Napule tutt’ quant’ tenimm’ ‘nu segret’. Ogni vico, ogni palazzo, ogni muro ten’ ‘e mister’ suoje. Ce sta ‘o segret’ ‘ro Munaciell’, ‘a bella ‘mbriana, ‘o sang’ ‘e San Gennaro, ‘e pret’ ‘da Pedamentina, ‘a sirena Partenope, ll’ov’ sott’ ‘o castiell’, ‘o segret’ ‘e Pulecenell’… e po’ ce sta ‘o segret’ mie", che nella traduzione italiana significa: "A Napoli tutti abbiamo un segreto. Ogni vicolo, ogni palazzo, ogni muro ha i suoi misteri. Ci sono il segreto del Munaciello, la bella ‘mbriana, il sangue di San Gennaro, la Pedamentina, la sirena Partenope, l’Ovo sotto il Castello, il segreto di Pulcinella… e poi c'è il segreto mio".