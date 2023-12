8/10 ©IPA/Fotogramma

Sarà impossibile non ballare con Becky Hill, la principessa inglese della dance. Tra i suoi brani più noti troviamo Lose Control con i Meduza e i Goodboys, Wish You Well con Sigala e Crazy What Love Can Do con David Guetta ed Ella Henderson

