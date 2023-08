Sziget, Lazza e Mezzosangue portano in alto la bandiera italiana

Se dovessimo assegnare un genere musicale al quinto giorno dello Sziget Festival 2023 sarebbe sicuramente il rap. Lazza e Mezzosangue hanno portato in alto i colori della bandiera italiana. Il rapper di Cenere è diventato il terzo cantante italiano di sempre a salire sul Main Stage, mentre Mezzosangue ha travolto il palco dell’ibis X ALL Europe. Tra gli artisti che si sono esibiti anche Macklemore, Lorde e SG Lewis

Torniamo ora al Main Stage dedicated to Dan con la straordinaria Lorde . Durante il concerto la cantante ha voluto anche lanciare un messaggio per ricordare l'importanza di essere sempre sé stessi. L’artista neozelandese ha dichiarato: “Se sei al massimo della forma, le persone ti ameranno, devi affrontare una lunga strada per diventare te stessa ma alla fine attrarrai le persone più straordinarie destinate a far parte del tuo percorso. Se posso dirvi una cosa: siate più voi stessi”.

Il Main stage dedicated to Dan ha visto esibirsi anche Macklemore con alcune delle sue canzoni più celebri per un pubblico in visibilio.

Concludiamo con SG Lewis, il DJ inglese divenuto un punto di riferimento per gli amanti della dance. Dalla consolle del FreeDome presented by Mastercard l’artista ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per espandere il suo dominio, e noi non vediamo l’ora che accada.