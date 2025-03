14/15 ©Getty

Gabriel Luna, Bella Ramsey e Pedro Pascal hanno partecipato a un incontro intitolato "The Last of Us: Cast and Creators on Season 2", in vista del debutto della seconda stagione di The Last of Us, serie televisiva acclamata HBO e Sky Exclusive che dal 14 aprile andrà in onda in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti