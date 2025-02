Holland con Nicole Kidman, Matthew Macfadyen e Gael García Bernal

Non soltanto Holland è in agenda tra i tanti impegni di Nicole Kidman.

Dopo il successo di Babygirl, l’attrice australiana considerata tra le più brillanti star di Hollywood sarà presto protagonista della serie Apple TV+ Margo’s Got Money Troubles accanto a Elle Fanning, Michelle Pfeiffer e Nick Offerman. Inoltre, tornerà nella seconda stagione di Nine Perfect Strangers e ha confermato che una terza stagione di Big Little Lies è attualmente in fase di sviluppo.

