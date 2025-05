American Love Story, Naomi Watts e Paul Kelly nel cast della serie tv

I PROGETTI

Si tratta della quarta collaborazione tra Murphy e Watts. Nel 2022 l’attrice aveva recitato al fianco di Bobby Cannavale nella serie tv The Watcher, nel 2024 aveva interpretato Babe Paley nella serie tv Capote vs. The Swans sulle storiche rivalità tra celebrità e prossimamente apparirà nella serie dramma legale All’s Fair con Kim Kardashian. Oltre ai progetti con Murphy, Watts ha anche lavorato con David Lynch nei film Mulholland Drive nel 2001 e Inland Empire – L’impero della mente nel 2006 e nella serie tv Twin Peaks, e con Alejandro González Iñárritu nei film 21 grammi nel 2003, Babel nel 2006, Mother and Child nel 2009 e Birdman nel 2014. Altri progetti sono King Kong nel 2005, La promessa dell’assassino nel 2007 e The Impossible nel 2012. Murphy ha sviluppato diverse serie, comprese American Horror Story, American Crime Story, American Sports Story e l’imminente show body horror The Beauty.