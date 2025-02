Isabella Rossellini nel cast di The Beauty, nuova serie di Ryan Murphy

L’attrice italiana naturalizzata statunitense entra nel cast del nuovo show per FX. Lo riporta in esclusiva il magazine americano Variety. La diva, celebre per il suo talento versatile, avrà un ruolo ricorrente da guest star, come confermato da fonti vicine alla produzione. Si unisce così ad altri membri già noti del cast, tra cui Evan Peters, Ashton Kutcher, Anthony Ramos, Jeremy Pope e Rebecca Hall, che saranno i protagonisti principali di questa attesissima serie

Si unisce così ad altri membri già noti del cast, tra cui Evan Peters, Ashton Kutcher, Anthony Ramos, Jeremy Pope e Rebecca Hall, che saranno i protagonisti principali di questa serie. Le principali emittenti coinvolte, FX e 20th Century Television, hanno preferito non commentare ulteriormente l'arrivo dell'attrice nel progetto. Inoltre, Variety fa sapere che non è stato possibile ottenere una dichiarazione diretta da Ryan Murphy, che è attualmente impegnato nel perfezionamento della serie tv.

The Beauty, creata dal regista e sceneggiatore Ryan Murphy in collaborazione con Matthew Hodgson, ha ricevuto un ordine di produzione di 11 episodi da FX, ed è attualmente in fase di lavorazione. La trama di The Beauty è ispirata alla serie di fumetti omonima, creata da Jeremy Haun e Jason A. Hurley, ed esplora una società distopica ossessionata dall'apparenza fisica.

Un’icona del calibro di Isabella Rossellini



Isabella Rossellini, una delle attrici più celebrate del cinema internazionale, è famosa per i suoi ruoli iconici in film come Blue Velvet, La morte ti fa bella (titolo originale: Death Becomes Her) e Fearless - Senza paura.

Più recentemente, è stata candidata all'Oscar come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione di suor Agnes nel dramma papale Conclave, il film del 2024 diretto da Edward Berger e ispirato all'omonimo romanzo di Robert Harris con un cast che comprende Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow e Sergio Castellitto.

L'attrice ha anche ricevuto una nomination ai Golden Globe per il suo ruolo in The Crime of the Century di HBO. Oltre a questi successi, Rossellini ha preso parte a numerosi altri progetti cinematografici e televisivi, tra cui Cugini (Cousins) del 1989 diretto da Joel Schumacher, Cuore selvaggio (Wild at Heart) del 1990 diretto da David Lynch e La chimera del 2023 diretto da Alice Rohrwacher.

Ha inoltre interpretato ruoli da guest star in serie popolari come Friends, 30 Rock e The Blacklist. La sua carriera continua a essere seguita con grande interesse dal pubblico. Isabella Rossellini è attualmente rappresentata da UTA, una delle agenzie di talenti più importanti di Hollywood.