Emmanuelle, il trailer del film con Noémie Merlant e Naomi Watts

Noémie Merlant interpreta la protagonista guidando un cast corale compost da Will Sharpe, Jamie Campbell Bower, Anthony Wong, Chacha Huang. Inoltre, presente Naomi Watts, l’attrice candidata due volte ai Premi Oscar per i ruoli nei film 21 grammi e The Impossible.

Emmanuelle, la data di uscita

La pellicola farà il suo debutto nelle sale cinematografiche francesi il 25 settembre 2024. Al momento nessuna notizia per quanto riguarda la data di distribuzione in Italia, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.