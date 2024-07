21 film da vedere in streaming a luglio, da Babylon a Caracas

4/21 Levante Film

Pare parecchio Parigi - Sky Cinema Uno. Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta una commedia, ispirata a fatti realmente accaduti, con Giulia Bevilacqua, Chiara Francini e Nino Frassica. Bernardo, Ivana e Giovanna sono tre fratelli che non si frequentano da cinque anni. Quando il padre ha un attacco cardiaco decidono di realizzare il suo ultimo desiderio: fare un viaggio a Parigi con i figli. L’uomo non è in condizioni per affrontare il viaggio, così i tre lo caricano sul camper fingendo di essere in rotta per la capitale francese. Su Sky Cinema Uno l’8 luglio

Pare parecchio Parigi, Pieraccioni e l'odissea per ritrovare gli affetti familiari