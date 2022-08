Lily James e Willem Dafoe nel cast del nuovo film di Saverio Costanzo

I dettagli della trama non sono ancora stati resi noti tuttavia l'inizio delle riprese è previsto entro il mese di agosto e si svolgeranno in Italia. Per Costanzo si tratta di un ritorno al cinema dopo aver diretto principalmente produzioni televisive, tra cui L'amica geniale dal 2014.

GLI ULTIMI LAVORI DELLE DUE STAR

vedi anche

Guarda la playlist video di Sky a tema cinema

Lily James è reduce dal successo della serie limitata in onda su Hulu, Pam & Tommy, nella quale ha interpretato il ruolo di Pamela Anderson. La serie ha ricevuto dieci candidature agli Emmy (gli Oscar della televisione) tra cui miglior attrice per la James. Tra le produzioni più recenti con Dafoe ci sono invece La fiera delle illusioni - Nightmare Alley (Nightmare Alley, 2021) per regia di Guillermo del Toro, Spider-Man: No Way Home, (2021), diretto da Jon Watts e The Northman (2022) diretto da Robert Eggers.