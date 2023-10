FNaF, tutto sull'horror ispirato al videogioco Five Nights at Freddy's

Arriva al cinema dal 2 novembre "Five Nights At Freddy’"s, film dell’orrore che trae ispirazione dal popolare videogioco horror creato da Scott Cawthon. È un adattamento live-action prodotto da Blumhouse, lo studio cinematografico tra i più interessanti per quanto riguarda il panorama horror. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulla pellicola che fa gola ai cultori del filone da brivido

L’attesa si taglia con il coltello, tanto per rimanere a tema squartamenti, sangue e horror: arriverà al cinema a partire dal prossimo 2 novembre Five Nights At Freddy’s, il film dell’orrore che trae ispirazione dal popolare videogioco horror omonimo creato da Scott Cawthon. È un adattamento live-action prodotto da Blumhouse, lo studio cinematografico tra i più interessanti per quanto riguarda il panorama dell'orrore. La pellicola che fa gola ai cultori del filone da brivido avrà un’anteprima al Lucca Comics & Games il 31 ottobre, per poi sbarcare nei cinema italiani il 2 novembre (in perfetta atmosfera da Halloween, insomma).



A distribuire il film è la Universal Pictures, mentre a produrre c’è l’ormai mitica Blumhouse. Il film è prodotto in particolare dal fondatore dello studio, Jason Blum, e dal creatore della serie videoludica originale Scott Cawthon. Russell Binder, Beatriz Sequeira e Christopher H. Warner sono i produttori esecutivi.

I protagonisti della pellicola sono Matthew Lillard e Josh Hutcherson. Se siete cultori dell’orrore, il primo di questi due nomi suonerà assai eloquente per le vostre orecchie da buoni intenditori: Lillard è stato il primo, insieme a Skeet Ulrich, a indossare i panni del serial killer Ghostface nel film originale della saga di Scream, quello del 1996. Invece Hutcherson ha interpretato il Peeta Mellark in un'altra saga: quella di Hunger Games.



Degne di nota sono anche le musiche originali del film, firmate dai compositori John Andrew Grush & Taylor Newton Stewart, meglio noti come The Newton Brothers (Oculus – Il riflesso del male, Il collezionista di occhi 2, The Bye Bye Man, Hill House, Doctor Sleep, La notte del giudizio per sempre).



Potete guardare il trailer ufficiale del film Five Nights at Freddy's nel video che trovate in fondo a questo articolo.