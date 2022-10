Five Nights at Freddy’s, il videogioco horror diventerà un film

La regia di Five Nights at Freddy’s è stata affidata a Emma Tammi: inizio riprese nel 2023 Condividi

Five Nights at Freddy's è uno dei videogiochi di tipo horror che hanno ottenuto maggior successo negli ultimi anni. Rilasciato nel 2014 per consolle e per pc, ha saputo conquistare rapidamente una solida fanbase, che è diventata in breve tempo una community piuttosto nutrita. Il motivo di tanto successo è insito nel fatto che Five Nights at Freddy's ha un approccio completamente diverso rispetto ad altri videogiochi dello stesso tipo, per questo motivo ha saputo intercettare anche i giocatori più esigenti. Da qui, Blumhouse ha deciso di realizzare un film la cui sceneggiatura è ispirata al videogioco e la cui regia è stata affidata a Emma Tammi.

Five Nights at Freddy’s, il film leggi anche Oculus Quest 2, la realtà virtuale secondo Facebook La produzione del film ispirato a Five Nights at Freddy’s non è ancora cominciata. Ci vorrà del tempo prima che inizino le riprese, visto che ancora non è stata scritta nemmeno la sceneggiatura del film. Emma Tammi è stata incaricata di scrivere il film insieme a Scott Cawthon e a Seth Cuddeback, creatori del videogioco. La produzione, invece, è stata affidata a Scott Cawthon e a Jason Blum della Blumhouse, che produrrà insieme a Striker Entertainment. Si preannuncia un film impegnativo da girare ma se le premesse permangono così come sono, il lavoro potrebbe essere ripagato da un grande successo di pubblico. Infatti, per quanto il videogioco abbia conquistato una propria nicchia, la trama sulla quale si svolge potrebbe attirare l’attenzione degli amanti del genere horror che, seppure non abbiano mai giocato a Five Nights at Freddy's, potrebbero appassionarsi alle vicissitudini affrontate nel game. È presumibile che le riprese non avranno inizio prima dell’inizio del 2023, pertanto l’uscita del film non sarà possibile fino al 2024.

La trama di Five Nights at Freddy’s Le vicende del videogioco Five Nights at Freddy’s si svolgono all’interno del ristorante Freddy Fazbear's Pizza dopo l’ora di chiusura. Qui, quando tutti i clienti hanno lasciato il locale, le creature animatroniche prendono vita. Non si sa come verrà impostato il film ma nel videogioco, il giocatore è il guardiano del ristorante che non è impegnato in una lotta contro le creature ma che, dal suo ufficio, è chiamato a tenere sotto controllo i monitor di sorveglianza e i dispositivi a bassa risoluzione in suo possesso per tracciare i movimenti delle creature animatroniche. Il guardiano notturno deve rimanere al suo posto per 5 notti per vincere la partita e venire licenziato. Il successo del videogame è stato tale che nel tempo sono stati creati degli spin-off che hanno ampliato il mondo di Five Nights at Freddy’s, sia come videogiochi che come romanzi.