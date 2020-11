Oculus Quest 2, la realtà virtuale secondo Facebook

Oculus Quest 2, presentato all’inizio dell’autunno da Facebook, rappresenta la nuova generazione di visori di realtà virtuale. Si tratta di un sistema composto da un visore ad alta risoluzione e due controller da utilizzare con le mani per interagire con giochi, menu, applicazioni. Il visore ci permette di immergerci in una realtà virtuale ad altissima risoluzione, trasportandoci in un mondo parallelo fatto di giochi, video e addirittura applicazioni professionali.

Le caratteristiche principali



Oculus Quest 2 dispone di un processore Qualcomm Snapdragon XR2 Platform e 6 gigabyte di memoria che lo rende veloce e scattante. Lo abbiamo trovato comodo da indossare, anche con gli occhiali (anche se all’inizio con gli occhiali si ha qualche difficoltà nel capire come indossarlo): sembra quasi di avere addosso una maschera da snorkeling. Imparare ad usarlo è semplicissimo perché il menu principale ci trasporta in un mondo parallelo in cui direttamente con le mani possiamo aprire finestre, selezionare i giochi da scaricare, accedere alle impostazioni. Molto buono il tutorial iniziale che ci spiega come utilizzare i controller anche se - a nostro avviso - una piccola pecca è che per ogni nuovo gioco che scarichiamo dobbiamo sempre fare lunghi tutorial aggiuntivi per imparare tutti i controlli. Oculus Quest 2 non disorienta né fa venire mal di testa, anche se dopo più di un’ora di utilizzo abbiamo sempre sentito il bisogno di “tornare alla realtà”. Questo perché mentre giochiamo ci troviamo trasportati in un’altra dimensione ma poi siamo anche sempre nella nostra stanza (e quindi soprattutto le prime volte che lo usiamo ci chiediamo: dove saremo ora?).

Come funziona Oculus



Per evitare di andare a sbattere contro divani, sedie e soprattutto per evitare di sbattere braccio e controller contro televisori e suppellettili varie ogni volta che iniziamo a giocare Oculus ci chiede di delimitare virtualmente l’area in cui ci troviamo (abbiamo calcolato che per giocare basta un quadrato di 1,5x1,5m). Una volta indossato il visore se ci avviciniamo con le braccia o con il corpo all’area di sicurezza si accende tutto intorno a noi una specie di muro virtuale che ci mette in allerta e ci fa ritrovare la giusta posizione. La visione è davvero perfetta: per ogni occhio la risoluzione del display è 1.832x1.920 con una frequenza di aggiornamento fino a 90Hz.

Una vasta libreria di giochi e applicazioni



Oculus Quest 2 offre l’accesso a una grande libreria di giochi e applicazioni: molti sono a pagamento (anche se i prezzi dei singoli giochi non sono alti, arrivano a 30 euro circa) ma ci sono anche molti giochi gratuiti. Tanti i titoli disponibili di grande successo, da Onward a Five Nights at Freddy’s, da Star Wars a Beat Saber a Jurassic World Aftermath, fino ad Assassin’s Creed e Medal of Honor. Presenti anche tante applicazioni che ci permettono di guardare video da YouTube, documentari, anche serie tv di Netflix. Non solo intrattenimento però: Oculus Quest 2, infatti, può diventare anche un ottimo compagno di lavoro perché il visore può essere utilizzato come soluzione aziendale in grado di creare esperienze lavorative in realtà aumentata (riunioni, visione collettiva di video, condivisione di documenti o di lavagne): mai come in questo periodo una funzione utile per tutti coloro che lavorano a distanza.

Verdetto, disponibilità e prezzi



Buona la durata della batteria che ci permette di usare il visore per un media di 2 ore e mezzo. Non abbiamo provato il modello precedente ma Facebook segnala che l’edizione 2020 è più piccola e il 10 per cento più leggera (500 grammi). Per utilizzarlo non serve né un pc né una console, basta semplicemente una connessione Wi-Fi e (attenzione!) un account Facebook per registrarsi. Oculus Quest 2 è disponibile a partire da 349 euro nella versione con 64 gigabyte di spazio di archiviazione e 449 euro nella versione con 256 gigabyte.

Pro e contro



PRO



Qualità dei video, dei giochi, delle applicazioni

Ci fa immergere in un mondo virtuale parallelo

CONTRO